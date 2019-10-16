Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye hakkındaki açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.
"BENİM SORUNUM DEĞİL"
Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyonuna ilişkin konuşan Trump, "Bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değildir." dedi.
"MELEK DEĞİLLER"
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki YPG/PKK unsurlarına atıf yaparak "Melek değiller" yorumunda bulundu.
"BENİM SORUNUM DEĞİL"
Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyonuna ilişkin konuşan Trump, "Bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değildir." dedi.
"MELEK DEĞİLLER"
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki YPG/PKK unsurlarına atıf yaparak "Melek değiller" yorumunda bulundu.
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