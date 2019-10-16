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  • Son Güncelleme: 16.10.2019 18:16

Başkanı 'tan flaş mesajı

Son dakika... Başkanı , 'nin 'ye yönelik operasyonuna ilişkin, "Bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değildir." dedi.

ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye mesajı
Son dakika haberi... Başkanı , hakkındaki açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

"BENİM SORUNUM DEĞİL"
Türkiye'nin 'ye yönelik operasyonuna ilişkin konuşan Trump, "Bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değildir." dedi.

"MELEK DEĞİLLER"
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki YPG/PKK unsurlarına atıf yaparak "Melek değiller" yorumunda bulundu.

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