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  • 16.10.2019 10:19
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 10:19

Başkanı , harekattan teröristler kadar rahatsız! ’da ‘’ toplantısı!

'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'ndan en az bölgedeki teröristler kadar rahatsız olan , Türkiye aleyhinde bir toplantı düzenlemeye karar verdi. ABD Başkanı , son gelişmeleri ve Türkiye'yi konuşmak için Cumhuriyetçi ve Demokrat partili senatörleri bugün 'a davet etti.

ABD Başkanı Donald Trump, harekattan teröristler kadar rahatsız!

'nin güney sınırlarında terör yuvalarını kurutmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı, 8 gününde başarılı şekilde devam ederken 637 terörist etkisiz hale getirildi ve birçok nokta terörden temizlendi.

Harekat başarılı şekilde devam ederken sürekli olarak çelişkili açıklamalarda bulunan ve en son olarak Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulayacağını ifade eden Başkanı 'tan yeni bir Türkiye hamlesi geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, kongrede bulunan Cumhuriyetçi ve Demokrat partili senatörleri Türkiye ile ilgili konuşmak için bugün 'a davet etti.

TASARI İHTİMALİ VAR
NTV'nin haberine göre; Başkan perşembe günü Türkiye'ye gelecek olan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile beraberindeki ABD heyeti ile temaslarda bulunurken ABD'de de Türkiye'ye karşı bir yasa tasarının oylanma ihtimali olduğu konuşulanlar arasında...

BEYAZ SARAYA DAVET ETTİ
Tasarı ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham tarafından gündeme getirilecek. Başkan Trump, ABD heyetinin Türkiye ziyareti öncesinde tüm senatörleri Türkiye ile ilgili gelişmeleri görüşmek üzere Beyaz Saray'a davet etti.

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