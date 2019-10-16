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  • Son Güncelleme: 16.10.2019 18:46

/ yanlılarının algı operasyonu ellerinde patladı! Yalan fotoğraflarla kara propaganda...

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan aleyhine da yürütülen dezenformasyon girişimlerinde, bölgede yaşanmış savaşlarda "yanan zırhlı araç ve tankların" görüldüğü fotoğraflar kullanıldı. Terör yandaşlarının "Türk tankları imha edildi" yalanı ve algı oyunu ortaya çıkan fotoğraflarla belgelendi...

Terör örgütü YPG/PKK yanlılarının Barış Pınarı Harekatı'nı karalamak amacıyla fotoğraflar paylaşıyor. Başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş görüntüleri manipüle etme çabası "alev içindeki, yanmış askeri araçlar ve tankların" kareleriyle devam etti. İşte Barış Pınarı Harekatı'nı karalamak için paylaşılan o fotoğraflardan bazıları ve gerçekler...

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