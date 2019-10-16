Terör örgütü YPG/PKK yanlılarının Barış Pınarı Harekatı'nı karalamak amacıyla fotoğraflar paylaşıyor. Başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş görüntüleri manipüle etme çabası "alev içindeki, yanmış askeri araçlar ve tankların" kareleriyle devam etti. İşte Barış Pınarı Harekatı'nı karalamak için paylaşılan o fotoğraflardan bazıları ve gerçekler...