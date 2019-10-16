Başkan Erdoğan: YPG giderse rejim girebilir

Başkan Erdoğan, Azerbaycan dönüşü konuştu: Münbiç'e rejimin girmesi çok olumsuz değil. Benim için önemli olan burada terör örgütlerinin kalmaması.
PKK/YPG'lı hainler, Münbiç çevresinde askerimizi hedef aldı. P.Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ile Uzman Onbaşı Mesut Çelik şehit olurken 8 askerimiz de yaralandı.
7 günde 611 terörist etkisiz hale getirildi.
NOTLAR
Türk Kızılayı, Tel Abyad'da, Suriyeli kardeşlerimize yardım malzemeleri dağıttı.
ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Bakan Pompeo, Türkiye'ye geliyor.
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de terör örgütüne destek gösterisi yapıldı.
Erbil'de terör seviciler, Türk ürünlerine karşı kampanya başlattı.
Türk dünyasının liderleri Bakü'de toplandı. Barış Pınarı Harekatı'na tam destek mesajı yayınladı.
KÜRESEL OYUN BOZULDU
Trump, Türkiye'yi yaptırımla tehdit etti. Ancak piyasalar aldırış etmedi!
Dolar, yaptırımların açıklanması ile düşüşe geçti. Borsa ise yükseldi.
ASLA ATEŞKES İLAN ETMEYİZ
Başkan Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta soruları cevapladı:
Şu anda rejimin Münbiç'e çok ciddi bir baskısı var. Ama terör örgütü içeride. Boşaltıp da oraya girmiş olsa bizim de diyecek lafımız yok, 'burayı gerçek sahiplerine teslim ettiler' diyebiliriz. Ama böyle bir şey yok. Yine YPG orada. O zaman ne farkı var bu işin. Sadece etiket değişiyor.
Alman Dışişleri Bakanı, haddini bilmez bir adam çıkmış, 'Türkiye'ye silah satmayacağız' diyor. Aman yandık! Ben kaybetmem siz kaybedersiniz. Fransa 'Türkiye'ye biz silah satmayacağız' diyor. Macron ile konuştum, 'böyle bir açıklama yapıyorsun, bu neyin nesi' dedim. Anlamak mümkün değil.
Trump'ın şu ana kadar yaptığı twitter açıklamalarına baktığımızda artık bu tweetleri takip edemez konuma geldik. İzleyemiyoruz. Dün akşamki konuşmayla çok daha farklı bir durum var. Çünkü ısrarla arabuluculuk, ısrarla ateşkes... Artık dayanamadım, "Gönder bir heyet, biz bu heyetle bunları konuşalım. Ateşkesi biz bir terör örgütüyle konuşmayız" dedim.
TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜZAKERE OLMAZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de gerçekleştirilen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin 7. Zirvesi'nde konuştu. "İnşallah kısa zamanda Münbiç'ten Irak sınırımıza kadar olan bölgeyi güvenli hale getirip ilk etapta 1 milyon, daha sonra 2 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz" dedi.
Erdoğan, Bakü'deyken telefonla görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump'ın "Terör örgütü YPG ile Türkiye arasında arabuluculuk yapabileceği" teklifini net bir şekilde reddetti. "Türkiye'nin terör örgütüyle müzakere etmesinin söz konusu olmadığı" mesajını verdi.
KİRLİ PENCE
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "ABD, Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesine yeşil ışık yakmadı" dedi. Ardından krize çözüm konusunda aracı olmak için Türkiye'ye geleceğini bildirdi. Kendisine Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun eşlik edeceğini belirtti. "ABD, Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesine göz yummayacak. Türkiye'ye operasyonu durdurup anlaşma masasına oturması için çağrı yapıyoruz. Masaya oturup operasyonu durdurana kadar yaptırımlar devam edecek" dedi. Pence'nin yarın Başkan Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.
MÜNBİÇ'TEN ÇEKİLDİLER
Ancak YPG/PKK'lı hainler, Türk askerine havan ve topçu ateşi ile saldırdı. Piyade Üstteğmen Çelebi Bozbıyık ve Uzman Çavuş Mesut Çelik şehit olurken 8 kahramanımız da yaralandı. Acı haberi alan şehit aileleri adeta yıkıldı.
Başkan Erdoğan'ın "Münbiç'ten Irak'ın sınırına kadar güvenliği sağlayacağız" açıklamasıyla bölgedeki temizlik harekatı hız kazandı. ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Münbiç'ten çekildiği açıklandı.
ABD çekilirken YPG/PKK, üsteğmen Bozbıyık ve Uzm. Çvş. Çelik'i şehit etti.
KALLEŞ PLAN
Terör örgütü YPG/ PKK'nın sözde elebaşlarının bölgeden kaçabilmek için her yolu denedikleri ortaya çıktı. Kalleşlerin, adamlarını ve silahlarını bırakıp sivillerin arasına karıştıkları ve bölgeyi terk etmeye çalıştıkları belirlendi. Hainlerin, uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalıştıkları da belgelendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindekilere benzer nitelikteki bazı silahlarla sivillere yönelik saldırılar düzenledikleri, böylelikle uluslararası arenada Türk askerinin masun inşaları hedef aldığı algısı yaratmaya çalıştıkları tespit edildi. YİNE SİVİLLER HEDEF
Köşeye sıkışan teröristler, yine sivillere saldırdı. Suriye'nin Haseke kentine bağlı Derbesiye kasabasından Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Taşlıca Mahallesi'ne havanlı saldırı düzenledi. Olayda 2 sivilin şehit olduğu belirtildi.Yaralanan 12 sivil vatandaşımızın da tedavi altına alındığı bildirildi.
YPG SALDIRDI 6 ÖLÜ, 15 YARALI
PKK/YPG'li teröristlerin Cerablus'ta yerleşim yerlerine düzenlediği füze saldırısında 6 sivil öldü, 15 sivil yaralandı.
İSMAİL ÇAĞLAR / MEVLÜT YÜKSEL
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