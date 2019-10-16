Başkan Erdoğan: YPG giderse rejim girebilir

Başkan Erdoğan, Azerbaycan dönüşü konuştu: Münbiç'e rejimin girmesi çok olumsuz değil. Benim için önemli olan burada terör örgütlerinin kalmaması.PKK/YPG'lı hainler, Münbiç çevresinde askerimizi hedef aldı. P.Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ile Uzman Onbaşı Mesut Çelik şehit olurken 8 askerimiz de yaralandı.

7 günde 611 terörist etkisiz hale getirildi.Türk Kızılayı, Tel Abyad 'da, Suriyeli kardeşlerimize yardım malzemeleri dağıttı.İsrail'in başkenti Tel Aviv 'de terör örgütüne destek gösterisi yapıldı.Türk dünyasının liderleri Bakü'de toplandı. Barış Pınarı Harekatı 'na tam destek mesajı yayınladı.Trump, Türkiye'yi yaptırımla tehdit etti. Ancak piyasalar aldırış etmedi!Dolar, yaptırımların açıklanması ile düşüşe geçti. Borsa ise yükseldi.

Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta soruları cevapladı:anda rejimin Münbiç'e çok ciddi bir baskısı var. Ama terör örgütü içeride. Boşaltıp da oraya girmiş olsa bizim de diyecek lafımız yok, 'burayı gerçek sahiplerine teslim ettiler' diyebiliriz. Ama böyle bir şey yok. Yine YPG orada. O zaman ne farkı var bu işin. Sadece etiket değişiyor.Dışişleri Bakanı, haddini bilmez bir adam çıkmış, 'Türkiye'ye silah satmayacağız' diyor. Aman yandık! Ben kaybetmem siz kaybedersiniz. Fransa 'Türkiye'ye biz silah satmayacağız' diyor. Macron ile konuştum, 'böyle bir açıklama yapıyorsun, bu neyin nesi' dedim. Anlamak mümkün değil.şu ana kadar yaptığı twitter açıklamalarına baktığımızda artık bu tweetleri takip edemez konuma geldik. İzleyemiyoruz. Dün akşamki konuşmayla çok daha farklı bir durum var. Çünkü ısrarla arabuluculuk, ısrarla ateşkes... Artık dayanamadım, "Gönder bir heyet, biz bu heyetle bunları konuşalım. Ateşkesi biz bir terör örgütüyle konuşmayız" dedim.Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de gerçekleştirilen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin 7. Zirvesi'nde konuştu. "İnşallah kısa zamanda Münbiç'ten Irak sınırımıza kadar olan bölgeyi güvenli hale getirip ilk etapta 1 milyon, daha sonra 2 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz" dedi., Bakü'deyken telefonla görüştüğü'ın "Terör örgütü YPG ile Türkiye arasında arabuluculuk yapabileceği" teklifini net bir şekilde reddetti. "" mesajını verdi.Başkan Yardımcısı Mike Pence, "ABD, Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesine yeşil ışık yakmadı" dedi. Ardından krize çözüm konusunda aracı olmak için Türkiye'ye geleceğini bildirdi. Kendisine Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun eşlik edeceğini belirtti. "ABD, Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesine göz yummayacak.Masaya oturup operasyonu durdurana kadar yaptırımlar devam edecek" dedi. Pence'nin yarın Başkan Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.YPG/PKK'lı hainler, Türk askerine havan ve topçu ateşi ile saldırdı. Piyade Üstteğmenve Uzman Çavuşşehit olurken 8 kahramanımız da yaralandı. Acı haberi alan şehit aileleri adeta yıkıldı.Erdoğan'ın "Münbiç'ten Irak'ın sınırına kadar güvenliği sağlayacağız" açıklamasıyla bölgedeki temizlik harekatı hız kazandı. ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Münbiç'ten çekildiği açıklandı.ABD çekilirken YPG/PKK, üsteğmen Bozbıyık ve Uzm. Çvş. Çelik'i şehit etti.örgütü YPG/ PKK'nın sözde elebaşlarının bölgeden kaçabilmek için her yolu denedikleri ortaya çıktı. Kalleşlerin, adamlarını ve silahlarını bırakıp sivillerin arasına karıştıkları ve bölgeyi terk etmeye çalıştıkları belirlendi. Hainlerin, uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalıştıkları da belgelendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindekilere benzer nitelikteki bazı silahlarla sivillere yönelik saldırılar düzenledikleri, böylelikle uluslararası arenadaYİNE SİVİLLER HEDEFKöşeye sıkışan teröristler, yine sivillere saldırdı. Suriye'nin Haseke kentine bağlı Derbesiye kasabasından Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Taşlıca Mahallesi'ne havanlı saldırı düzenledi. OlaydaYaralanan 12 sivil vatandaşımızın da tedavi altına alındığı bildirildi.PKK/YPG'li teröristlerin Cerablus'ta yerleşim yerlerine düzenlediği füze saldırısında 6 sivil öldü, 15 sivil yaralandı.