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  • Son Güncelleme: 16.10.2019 17:59

'ye 'silah çekmeyiz' deyip teröristlerle çatıştılar

'nda ağır darbe alan terör örgütü /'nın Deyrizor'da işgal ettiği bölgede bazı Arap savaşçıları zorla Rasulayn ve 'a götürmek istemesi üzerine çıktı.

Türkiye'ye 'silah çekmeyiz' deyip teröristlerle çatıştılar

/, Deyrizor'un kuzey ve doğu kırsalından adı altında görünen bin Arap savaşçıyı, nedeniyle Rasulayn ve 'a sevk etmek istedi.

Teröristlerin aşiret mensubu savaşçıları almaya gelmesi üzerine, şiddetli lar yaşandı.

Çatışmalarda, götürülmek istenen Araplardan 10 kişi yaralandı.

Halihazırda bölgede sükunet hakim. Öte yandan Barış Pınarı Harekatı, terörden kurtarılan Tel Abyad ve Rasulayn'ın kırsal kesimlerindeki operasyonlarla sürüyor.

YPG/PKK, 'de silah ve lojistik desteğiyle kendisine yakın tuttuğu bazı küçük grupları 12 Ekim 2015'te SDG adı altında bir araya getirmişti. O dönemden bu yana Suriye'nin üçte birini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, SDG ismini kullanıyor.

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