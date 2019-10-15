Çin'den skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması!

Türkiye'nin güney sınırındaki terör tehdidine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı başarı ile devam ederken, bir skandal açıklama da Çin'den geldi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada 'operasyonu durdurma ve doğru yola geri dönme' çağrısında bulundu.

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang, Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan Barış Pınarı Operasyonu'nu değerlendirdi.

Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Geng, operasyonun sonlandırılması konusunda Türkiye'yi küstah bir şekilde uyardı.

Sözcü ayrıca, Türkiye'ye 'doğru yola geri dönme' çağrısında bulundu.