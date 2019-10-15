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  • 15.10.2019 11:49
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 11:49

Çin'den skandal açıklaması!

, ile hain terör örgütü 'nin tepesine bomba yağdırırken durumdan bir ülke daha rahatsız oldu. 'nden yapılan skandal açıklamada 'operasyonu durdurma ve doğru yola geri dönme' uyarısında bulundu.

Çin'den skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması!

'nin güney sınırındaki terör tehdidine karşı başlattığı başarı ile devam ederken, bir skandal açıklama da Çin'den geldi.

, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada 'operasyonu durdurma ve doğru yola geri dönme' çağrısında bulundu.

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang, Türkiye tarafından 'nin kuzeyine yönelik başlatılan Barış Pınarı Operasyonu'nu değerlendirdi.

Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Geng, operasyonun sonlandırılması konusunda Türkiye'yi küstah bir şekilde uyardı.

Sözcü ayrıca, Türkiye'ye 'doğru yola geri dönme' çağrısında bulundu.

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