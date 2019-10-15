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  • Son Güncelleme: 15.10.2019 09:48

Bebek katili yine çocukları hedef aldı!

'nin güney sınırındaki terör tehdidine karşı başlattığı 'nda köşeye sıkışan hain terör örgütü , yine çocukları hedef aldılar. YPG'nin  bölgesindeki  ilçesine düzenlediği havan saldırısında 3 çocuk yaralandı.

Bebek katili YPG yine çocukları hedef aldı!

'nin başlattığı 'nda köşeye sıkışan hain terör örgütü /, bölgesindeki ilçesine düzenlediği havan saldırısında 3 çocuğu yaraladı.

YPG/PKK, Suriye-Türkiye sınırındaki Aynel Arab (Kobani) ilçesinden düzenlediği havanlı saldırıda, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus'taki sivilleri vurdu.

Teröristlerin, Fırat Nehri'nin doğusundan saat 01.30 sularında ateşlediği havan mermileri, Cerablus'ta sivillerin barındığı bir kampa isabet etti.

Saldırıda, 3 çocuk yaralandı. Yaralanan çocuklar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde sivillerin yaşam alanlarına daha önce de saldırılar düzenleyerek ölüm ve yaralanmalara neden olmuştu.

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