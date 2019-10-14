Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Dış İlişkiler Konseyi’ne kınama: Reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, " Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi'nin (DİK) bugün (14 Ekim) Lüksemburg'da yapılan toplantısında, "Kuzeydoğu Suriye" ve "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Yürütmekte Olduğu Faaliyetler" başlıkları altında kabul ettiği kararları ve ülkemize yönelik yaptığı çağrıları tümüyle reddediyor ve kınıyoruz." denildi.

Dışişleri Bakanlığı, resmi sitesinden AB Dış İlişkiler Konseyi'nin kabul ettiği kararlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi'nin (DİK) bugün (14 Ekim) Lüksemburg'da yapılan toplantısında, "Kuzeydoğu Suriye" ve "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Yürütmekte Olduğu Faaliyetler" başlıkları altında kabul ettiği kararları ve ülkemize yönelik yaptığı çağrıları tümüyle reddediyor ve kınıyoruz." denildi. Açıklamada, "AB'nin DEAŞ'a karşı mücadele konusunda ülkemize ders verme hakkı bulunmadığının altını çiziyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"TÜMÜYLE REDDEDİYOR VE KINIYORUZ"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi'nin (DİK) bugün (14 Ekim) Lüksemburg'da yapılan toplantısında, "Kuzeydoğu Suriye" ve "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Yürütmekte Olduğu Faaliyetler" başlıkları altında kabul ettiği kararları ve ülkemize yönelik yaptığı çağrıları tümüyle reddediyor ve kınıyoruz.

Türkiye'nin başarıyla icra etmekte olduğu Barış Pınarı Harekâtı, uluslararası hukuk temelinde, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkımız ve BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca yürütülmektedir.

"PKK'NIN BİR UZANTISI OLAN PYD/YPG TERÖR ÖRGÜTÜNÜN"

PKK'nın bir uzantısı olan PYD/YPG terör örgütünün ülkemizin ulusal güvenliği ile Suriye'nin toprak bütünlüğü ve ulusal birliğine yönelik tehdit ve saldırıları karşısında, AB'nin terör unsurlarını koruyucu bir yaklaşım sergilemesi kabul edilemez. AB Konseyi'nin bu konudaki kararında, bazı AB üyelerinin de destek verdiği PYD/YPG terörizminin, son iki günde ülkemizde aralarında bir bebeğin de bulunduğu 18 masum sivili katletmesine sessiz kalmasının da bu çarpık yaklaşımın bir tezahürü olduğunu değerlendiriyoruz.

"AB'NİN ÜLKEMİZE DERS VERME HAKKI YOK"

Türkiye'nin defaatle dile getirdiği üzere, DEAŞ terörüyle mücadele kisvesi altında bir diğer terör örgütünün ayrılıkçı gündemine hizmet eden AB'yi ve bu örgüte destek veren AB üyesi ülkeleri, bugünkü sonuca ulaşılmasındaki sorumlulukları bağlamında özeleştiri yapmaya ve izana davet ediyoruz. Bu politika ve uygulamalarıyla AB'nin DEAŞ'a karşı mücadele konusunda ülkemize ders verme hakkı bulunmadığının altını çiziyoruz.

Dünya üzerinde en kalabalık sığınmacı nüfusuna evsahipliği yapmakta olan Türkiye, önümüzdeki dönemde de ulusal güvenliğini tehdit eden ve Suriye halkının bekasını yakından ilgilendiren PYD/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürecektir.

Bu harekat, Türkiye-Suriye sınırında güvenli bir bölge oluşmasını ve bölgenin asıl sahiplerine kazandırılmasını sağlayacak olup, arzu eden yerlerinden edilmiş Suriyelilerin kendi topraklarına dönüşüne de yardımcı olacaktır. 18 Mart Mutabakatının 9. maddesinin, AB ve üye ülkelere, Türkiye'yle birlikte, yerel halkın ve sığınmacıların Türk sınırına yakın Suriye topraklarında daha güvenli alanlarda yaşayabilmeleri için koşulların iyileştirilmesi yükümlüğünü getirdiğini hatırlatırız.

DOĞU AKDENİZ...

Diğer taraftan, AB'nin Doğu Akdeniz'de hem kendi haklarımızı hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak için kararlılıkla yürüttüğümüz arama ve sondaj faaliyetlerini yasadışı olarak nitelendirmesini kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. AB'nin Türkiye'ye karşı emsali olmayan bu önyargılı tutumu uluslararası hukukla da bağdaşmamaktadır.

Ayrıca, AB'nin aldığı bu kararlarda bir kez daha Kıbrıs Türklerine hiçbir atıfta bulunmaması ve onları yok sayması ibret ve endişe verici bir durumdur.