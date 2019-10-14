Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaşanan son dakika gelişmelerini paylaştı. Akar açıklamasında "Tel Abyad ve Rasulayn kontrol altında. Bölgenin kontrolü ile ilgili çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesinin ardından şu açıklamaları yaptı:

Devam etmekte olan Barış Pınarı harekatı ile ilgili öncesi ve sonrası ile ilgili bilgileri kendisiyle paylaştık. Sayın genel başkanın görüşlerini dinledik sorularını cevaplandırmaya çalıştık. Masa üstündeki ittifaka uygun bir şekilde bir çözüm için uzun süre çalıştık ama bu ABD'yle çözüm olmayınca harekete geçtik. Resulayn ve Tel Abyad kontrol altında. Bölgenin kontrolü ile ilgili çalışmalar devam ediyor Tel Abyad'da Resulayn'da ülkemiz lehinde oradaki vatandaşların yaptıkları gösteriler verdikleri destekler bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir.



DEAŞ konusunda bir hapishane meselesi var bu hapishane ile ilgili de biz elimizden gelen gayreti göstermeye kararlıyız. Ancak bölgemizde bir tek hapishane vardı DEAŞ hapishanesi onu da gittiğimiz zaman YPG'liler tarafından boşaltıldığını oradaki DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük. Bunları da fotoğrafla filmle tespit ettik ve ordaki ilgili muhattaplarla bunları görüştük, görüşmeye de devam edeceğiz.

Mücadelemiz, sadece YPG ile değil DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle. Bizim için tek hedef teröristler.