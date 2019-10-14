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  • 14.10.2019 10:41
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 11:09

İbrahim Kalın'dan açıklaması!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarıyla yürüttüğü hakkında Cumhurbaşkanlığı'ndan bir açıklama daha geldi. Açıklamada, ", ve Deyrizor yerle bir edilir ve binlerce sivil öldürülürken seslerini çıkartmayanlar, Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı karşısında panik halinde 'operasyonu durdurun' çağrıları yapıyor, 'yi yaptırımlarla tehdit ediyor. Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması!

'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı , tüm kararlılıkla devam ediyor. , harekatın 6.gününde 550 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"BİNLERCE SİVİL KATLEDİLİRKEN SESİ ÇIKMAYANLAR..."
Konuyla iligili Twitter hesabından açıklama yapan Kalın, ", ve Deyrizor yerle bir edilir ve binlerce sivil öldürülürken seslerini çıkartmayanlar, Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı karşısında panik halinde 'operasyonu durdurun' çağrıları yapıyor, Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit ediyor. Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok." ifadelerini kullandı.

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