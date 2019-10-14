Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı, tüm kararlılıkla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, harekatın 6.gününde 550 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"BİNLERCE SİVİL KATLEDİLİRKEN SESİ ÇIKMAYANLAR..."

Konuyla iligili Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Musul, Rakka ve Deyrizor yerle bir edilir ve binlerce sivil öldürülürken seslerini çıkartmayanlar, Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı karşısında panik halinde 'operasyonu durdurun' çağrıları yapıyor, Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit ediyor. Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok." ifadelerini kullandı.