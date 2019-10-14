Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Akar'a ziyaret

Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirilen ziyaret, yarım saat sürdü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ziyarette Akar ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirilen ziyaret, yarım saat sürdü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ziyarette Akar ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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