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  • Son Güncelleme: 14.10.2019 19:05

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Akar'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı 'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ziyarette Akar ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Akar'a ziyaret

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