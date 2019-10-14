Son dakika: Bakan Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Olabildiğince kısa sürede tamamlayacağız

CHP'yi ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görüşme sonrası Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Akar şu ifadeleri kullandı:

DEAŞ'LA MÜCADELEMİZİN PKK'DAN HİÇBİR FARKI YOK

Halkın desteği bizim için ayrıca motivasyon olmakta. İstekli yetenekli personelimizin çalışmalarıyla inşallah bu operasyonu kısa bir sürede tamamlayacağız. Bu işi dikkatli bir şekilde, hassas bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Sivillere zarar gelmemesi en büyük önceliğimiz. Hiçbir dini, etnik kökenle sıkıntımız yok. Bu harekatın tek hedefinde teröristler var. DEAŞ'la mücadelemizin PKK'dan hiçbir farkı yok. Dün Tel Abyad'daki DEAŞ hapishanesinden YPG-PKK'ların oradakileri kaçırdıklarını gördük. Sonuçta güvenli bölgeyi tesis edip hem hudutlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlayacağız hem de Suriyeli kardeşlerimizin topraklarına dönmelerine katkı sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Yapmak istediğimiz tek şey sınır güvenliğimizi sağlamaktır.



