Başkan Erdoğan: Topunuz bir Türkiye etmezsiniz Başkan Erdoğan, harekata karşı çıkan Arap Ligi'ne tepki gösterdi: Yerlerinden edilmiş olan Arapları kurtarıyoruz. Türkiye aleyhine karar çıkartıyorlar. Sizin topunuz bir araya gelseniz zaten bir tane Türkiye etmezsiniz.



Başkan Erdoğan, operasyonun ne zaman biteceğini açıkladı. Merkel'le görüşmesini anlattı: 30-35 kilometre ineceğiz. Haseke ve Ayn El-Arab'ı alarak tamamlayacağız. Bunlar bölgeyi terk edinceye kadar operasyon devam edecek.

Arabuluculuğa kalkanlar var. Merkel'e de söyledim. Terör örgütünü NATO'ya aldınız da haberimiz mi yok! Sonra 'Nein, nein' (Hayır, hayır) diyorlar.





Başkan , Dolmabahçe Ofisi'nde gazete, televizyon ve ajansların yöneticileriyle bir araya geldi. Harekatı değerlendirdi:

Almanya "Türkiye'ye silah satışını durduracağız" demiş. Şansöyle Merkel'e söyledim. Biz, sizinle NATO'da müttefik değil miyiz? Terör örgütünü NATO'ya aldınız da haberim mi yok? dedim.



Bunlar nasıl başbakandır, nasıl devlet başkanıdır. Ya siz ne zamandan beri bir devletin terör örgütüyle masaya oturduğunu gördünüz?



Yerlerinden edilmiş olan Arapları kurtarıyoruz. Bütün bunlar ortada iken Arap Ligi kalkıyor hala Türkiye aleyhine oradan karar çıkartıyor. Sizin topunuz bir araya gelseniz zaten bir tane Türkiye etmezsiniz.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması! Bebek katili YPG sivilleri hedef aldı! Bölgede taşınmalar başladı! Başkan Erdoğan, operasyonun ne zaman biteceğini açıkladı. Merkel'le görüşmesini anlattı: Recep Tayyip Erdoğan , Dolmabahçe Ofisi'nde gazete, televizyon ve ajansların yöneticileriyle bir araya geldi. Harekatı değerlendirdi:"Türkiye'ye silah satışını durduracağız" demiş. Şansöyle Merkel'e söyledim. Biz, sizinle NATO'da müttefik değil miyiz? Terör örgütünü NATO'ya aldınız da haberim mi yok? dedim.nasıl başbakandır, nasıl devlet başkanıdır. Ya siz ne zamandan beri bir devletin terör örgütüyle masaya oturduğunu gördünüz?edilmiş olan Arapları kurtarıyoruz. Bütün bunlar ortada iken Arap Ligi kalkıyor hala Türkiye aleyhine oradan karar çıkartıyor. Sizin topunuz bir araya gelseniz zaten bir tane Türkiye etmezsiniz.



Ülkemiz 35 yıldır, terör tehdidi altındadır. Binlerce güvenlik görevlimizi, binlerce vatandaşımızı terör saldırılarında kaybettik. Terörün ülkemize maliyeti artık yüzlerce milyar dolar ile ifade ediliyor.



Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye devam edeceğiz. 109 km kontrol altına alındı. Türkiye'de artık sıra patriot ve S-400 benzeri sistemi yapmaya geldi. Onların patriotu varsa, bizim de SİPER'imiz olacak. Ülkemiz 35 yıldır, terör tehdidi altındadır. Binlerce güvenlik görevlimizi, binlerce vatandaşımızı terör saldırılarında kaybettik. Terörün ülkemize maliyeti artık yüzlerce milyar dolar ile ifade ediliyor.Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye devam edeceğiz. 109 km kontrol altına alındı. Türkiye'de artık sıra patriot ve S-400 benzeri sistemi yapmaya geldi. Onların patriotu varsa, bizim de SİPER'imiz olacak. TÜM MANŞETLER