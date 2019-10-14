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  • Son Güncelleme: 14.10.2019 10:05

Hileli gıdalar 14 Ekim son dakika listesi! İşte ünlü isimlerin tanıttığı o hileli zayıflama çayları markaları

Hileli gıdalar ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Türkiye gündemine bomba gibi düşen gelişmeler sonucunda Tarım ve açıklama yaptı. Bakanlık yayınladığı liste ile vatandaşlar oldukça kaygılandı. Alkollü içeceklerden yağlara, baldan enerji içeceklerine kadar pek çok ürünün markasını açıklayan bakanlık, ürünlerin içindeki zarar verici etkenleri de belirtti. Öte yandan ünlülerin tanıttığı zayıflama çayında çıkan zarar verici maddeler ise vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. Ürünün tanıtımını yapan ünlülerin arasında Seda Sayan, , İvana Sert, , Selin Ciğerci, , Seda Akgül gibi geniş takipçi kitlesine sahip isimler yer alıyor. İşte 14 Ekim son dakika hileli gıdalar listesi ve hileli zayıflama çayları

Ünlüler tanıtmıştı! Büyük skandal ortaya çıktı

14 Ekim son dakika hileli gıdalar listesi! Bakanlık hileli gıdalar ile ilgili liste yayınladı! Birçok ünlünün tanıttığı o zayıflama çayı da... Geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşen son dakika haberinde birçok gıda da yapılan hileler gün yüzüne çıkmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı listede ise alkollü içeceklerden yağlara, baldan enerji içeceklerine kadar pek çok üründe zarar verici etkenler olduğu belirtildi. Son olarak birçok ünlünün sosyal medya hesaplarından tanıtımını yaptığı üründe de zarar verici maddeler bulundu. Zayıflama çayları ise ayrı bir skandalı ortaya çıkardı. Bu çayların tanıtımını ise birçok ünlü sosyal medya hesabından yapmıştı.

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