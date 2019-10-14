Hileli gıdalar 14 Ekim son dakika listesi! İşte ünlü isimlerin tanıttığı o hileli zayıflama çayları markaları

14 Ekim son dakika hileli gıdalar listesi! Bakanlık hileli gıdalar ile ilgili liste yayınladı! Birçok ünlünün tanıttığı o zayıflama çayı da... Geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşen son dakika haberinde birçok gıda da yapılan hileler gün yüzüne çıkmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı listede ise alkollü içeceklerden yağlara, baldan enerji içeceklerine kadar pek çok üründe zarar verici etkenler olduğu belirtildi. Son olarak birçok ünlünün sosyal medya hesaplarından tanıtımını yaptığı üründe de zarar verici maddeler bulundu. Zayıflama çayları ise ayrı bir skandalı ortaya çıkardı. Bu çayların tanıtımını ise birçok ünlü sosyal medya hesabından yapmıştı.

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