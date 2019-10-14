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  • 14.10.2019 17:53
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 18:16

'li vekillerden polise sıcak su ve cam bardaklı saldırı!

'daki İl Başkanlığı önünde, ''na tepki için bir araya gelen grubun açıklama yapmasına, polis izin vermedi. Milletvekilleri ve 'ın da aralarında olduğu bir grup HDP'li, pencereden polise sıcak su ile cam bardak, tahta ve çeşitli malzemeler attı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () 'nin kuzeyinde terör örgütleri / ve 'a yönelik sürdürdüğü ''na tepki için İl Başkanlığı önünde açıklama yapmak isteyen gruba, polis izin vermedi.

ELLERİNE GEÇİRDİKLERİ HER ŞEYİ POLİSE FIRLATTILAR
Bunun üzerine bir grup HDP'li, parti binasına geçti. Bir süre sonra pencere önüne gelen, HDP'li milletvekilleri ve 'ın da aralarında olduğu grup, polise saldırıda bulundu.

HDP'liler, aşağıda güvenlik önlemi alan polislere sıcak su ile cam bardak, tahta, patates ve soğan attı. HDP'lilerin saldırısı sırasında polisler, kalkanlarıyla korunmaya çalışırken, parti binası önünde oturma eylemi yapan aileler de güvenli bölgeye alındı.




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