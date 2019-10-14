Almanya 2. Lig ekiplerinden St. Pauli, Enver Cenk Şahin'in sözleşmesini feshettiğini duyurdu. St. Pauli, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili paylaşımından dolayı Enver Cenk Şahin ile ilgili bir skandala imza attı.

25 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabından Türk ordusuna destek paylaşımında bulunmuştu.





Karar, kulübün resmi internet sitesinden açıklandı.



NE OLMUŞTU?

Bundesliga 2 takımlarından St. Pauli forması giyen Türk futbolcu Enver Cenk Şahin, Instagram hesabından Barış Pınarı Harekatı paylaşımında bulunurken ''Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle!'' sözlerini kullanmıştı.





Bu paylaşımın üzerine Enver Cenk Şahin'in kulübü St. Pauli, resmi internet sitesinden açıklamada bulundu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada ''St. Pauli, bu tarz paylaşımlardan uzak durmaktadır. Böyle şeyler, bizim kulübümüzün değerleriyle örtüşmüyor. Kulüp olarak futbolcuyla görüşüyoruz. Görüşmeler bitene kadar başka açıklama yapmayacağız. Biz savaşı istemeyen bir kulübüz. Asla savaşmayın!'' sözlerine yer verildi.