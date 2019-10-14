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  • Son Güncelleme: 14.10.2019 18:37

Son dakika: Genelkurmay Başkanı , ile telefon görüştü

Son dakika haberine göre, Genelkurmay Başkanı , Başkanı Orgeneral ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme

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