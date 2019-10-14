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  • 14.10.2019 13:15
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 13:24

Başkan Erdoğan'ın "Gireceğiz" açıklaması sonrası namlular 'e döndü

Fırat'ın doğusunda terör yuvalarını bir bir patlatan () ve Milli Ordusu (MSO), 'na 6. gününde hız kesmeden devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın, "'e gireceğiz" açıklamasından sonra ve komandolar Münbiç’e takviye güç olarak ilerlemeye başladı.

'nin Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı 'nda ve Resulayn'da kontrolün sağlanmasının ardından, ve komandolar 'e takviye güç olarak ilerlemeye başladı. Gece saatlerinden itibaren hazırlıklara başlayan birlikleri, 'un meskun mahallinden ileriye doğru harekete geçti.

ERDOĞAN "GİRECEĞİZ" DEDİ
Tel Rıfat'ı PYD/YPG/PKK'lı teröristlerden teslim alan rejim güçleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sırasında olduğu gibi, Barış Pınarı Harekatı sırasında da Münbiç'e ilerleme planı yaptı. öteden beri bu ihtimale karşı olduğunun altını çizerken, Cumhurbaşkanı da bugün 'a hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, "Münbiç konusunda kararımızı uygulama aşamasındayız" dedi.

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Barış Pınarı Harekatı başladığı sıralarda Milli Ordusu Güçleri de Cerablus'tan Münbiç sınırına doğru konuşlandı. Harekâtta öncelikli olan Resulayn ve Tel Abyad bölgelerini teröristlerden arındıran TSK birlikleri, dün geceden itibaren, Münbiç ilçe merkezinde de kontrolün sağlanması için hazırlıklara başladı.



TSK birlikleri, Cerablus'un meskun mahallinden ileriye doğru harekete geçti, bu sabah erken saatlerde intikale başladı. TSK birlikleri tank, obüs ve kirpilerle ilerleyişini sürdürdü. Bölgenin terör örgütü PYD/YPG/PKK tarafından tuzaklanmış olması ihtimali nedeniyle askerler, özel eğitimli köpekler ve cihazlarla mayın ve bomba taraması yaparak, çok dikkatli bir şekilde ilerleyişini sürdürdü. TSK birlikleri, ara ara da havanlarla terör hedeflerini ateş altına aldı.

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