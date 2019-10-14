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  • 14.10.2019 13:29
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 13:29

Son dakika: 'dan İYİ Parti'ye ziyaret

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'na ilişkin İYİ Parti'yi ziyaret etti. Akar, ile bir araya geldi.

Bakan Akar'dan İYİ Parti'ye ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'na ilişkin İyi Parti'yi ziyaret etti. Öğleden sonra saat 16.00'da da 'yi ziyaret edecek.

Öğleden sonra saat 16.00'da da CHP'yi ziyaret edecek.

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