Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı harekatı'na ilişkin İyi Parti'yi ziyaret etti. Öğleden sonra saat 16.00'da da CHP'yi ziyaret edecek.
Öğleden sonra saat 16.00'da da CHP'yi ziyaret edecek.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı harekatı'na ilişkin İyi Parti'yi ziyaret etti. Öğleden sonra saat 16.00'da da CHP'yi ziyaret edecek.
Öğleden sonra saat 16.00'da da CHP'yi ziyaret edecek.
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