Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı harekatı'na ilişkin İyi Parti'yi ziyaret etti. Öğleden sonra saat 16.00'da da CHP'yi ziyaret edecek.

Öğleden sonra saat 16.00'da da CHP'yi ziyaret edecek.