Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi vesilesiyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye hareketinden önce İstanbul Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle 14-15 Ekim 2019'da düzenlenen Türk Konseyi 7. Zirvesi'ne katılmak amacıyla birazdan Bakü'ye hareket edeceğini belirtti.

Seyahatinde kendisine, bakanların ve çeşitli kurum temsilcilerinden oluşan bir heyetin de eşlik ettiğini ifade eden Erdoğan, Bakü'ye varışlarını mütakiben ilk olarak Aliyev ile bir araya geleceklerini, ardından DEİK tarafından düzenlenen Dünya Türk İş Konseyi Bakü Buluşması vesilesiyle, yurt dışında yaşayan iş adamları ile buluşacaklarını geleceklerini aktardı.

Türk Konseyi 7. Zirvesi'nin, pek çok açıdan tarihe kayıt düşeceğini vurgulayan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Zirve öncelikle Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından 3 Ekim 2009 tarihinde imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile kurulan Türk Konseyi'nin 10. yıl dönümüne tekabül ediyor. Bakü Zirvesi ile Özbekistan'ın da aramıza tam üye olarak katılışına şahitlik edeceğiz. Bu şekilde konseyimiz daha da güçlenmiş olacak. Eylül ayında Budapeşte'de konseyimizin Avrupa temsilcilik ofisinin açılması da teşkilatın gücüne güç katmıştır.

Teklifimiz ve diğer ülkelerin de kabulüyle, 'Türk dünyasının Aksakalı' Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e de Türk Konseyi Onursal Başkanı unvanı da bu zirve vesilesiyle takdim edilecektir. Aksakalımızın engin tecrübelerinden böylece konsey olarak istifade etmeyi sürdüreceğiz. Türk dünyası içindeki dayanışmanın her geçen gün daha da pekişmesi, işbirliğimizin daha da güçlenmesi doğrusu bizler için bir iftihar vesilesidir."

Zirveye katılacak devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmelerde bulunacağını belirten Erdoğan, hem konseyin hem de ikili ilişkilerin geleceğini ele alma fırsatı bulacaklarını söyledi.

Bu vesileyle muhataplara Barış Pınarı Harekatı hakkında da kapsamlı bilgi vereceklerini aktaran Erdoğan, Bakü'deki temasların Türk Konseyi üyesi ülkelerle Türkiye arasındaki ilişkilere ivme kazandıracağına inandığını kaydetti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türk Konseyi 7. Zirvesi pek çok açıdan tarihe kayıt düşecektir. Türk dünyası içindeki dayanışmanın her geçen gün daha da pekişmesi, işbirliğimizin daha da güçlenmesi bizler için iftihar vesilesidir. Muhataplarımıza Barış Pınarı Harekatımız hakkında da kapsamlı bilgi vereceğiz.

''ESAD REJİMİ İLE YPG ANLAŞTI'' İDDİASI

Birçok şu anda dedikodular var. Şu an itibarıyla Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benziyor. Münbiç konusunda ise şu anda biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız. Amerika ile Münbiç konusundaki karşılıklık mutabakatımız 90 gün içinde terör örgütleri Münbiç'i boşaltacaklardı seneyi devirdik Münbiç boşaltılmalı.

YABANCI BASININ MANİPÜLASYON YAPTIĞI İDDİASI

Her zaman bunların taktiği budur. Şu anda da yine aynı taktiği uyguluyorlar. 600'ün üzerinde havan topunun atılmış olduğu bizim topraklara bunların kör olması anlaşılır gibi değil. Gerçekleri karartmak mümkün değil. Şu anda ortada şehitlerimiz var. Bu havan topları neticesinde yaralı olanlar evlerini boşaltanlar var. Bunlar istediği kadar hedef saptırsınlar bu gerçekleri halkımız görüyor. Onlar kendi maharetlerini sergileyecekler, sahtekarlıklarını yapacaklar, biz ise doğruyu anlatmaya gayret edeceğiz. Bunlar bizi yıldırmasın.

ABD ASKERİNİN GÜNEYE ÇEKİLMESİ

Bu yaklaşım olumlu aksi bir gelişme yok. Dün Merkel ile görüştüm bir önceki gün İngiltere Başbakanı ile görüştüm. Görüşmelerimde birçok gerçekleri bilmediklerini ciddi bir dezenformasyon baskısı altında olduklarını gördüm kendilerine gerçekleri anlattım.



Bizim Kürtlerle herhangi bir bölgede savaşmak böyle bir şey yok. Biz devletiz. Karşımızda bir terör örgütü var. Dolayısıyla terör örgütüyle savaş olmaz, mücadele olur. Ayn El Arap ve Münbiç olayı bir taraftan devam ediyor gerek Amerika gerek Rusya ile olan görüşmeleri sürdürüyoruz. Şu anda etkisiz hale getirilenler teröristlerin sayısı 550'ye ulaştı. Bunların içerisinde 500 ölü var 26 yaralı 24 teslim olan var. Siz bir NATO üyesi müttefikinizin yanında mı yer alacaksınız, bu teröristlerin yanında mı yer alacaksınız? Tabii cevap veremiyorlar. (NATO Genel Sekreteri Stoltenberg) Onun duruşu çok çok farklı ama üye ülkelerin bir kısmının duruşu farklı."