MSB duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 550 oldu!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 550 oldu" denildi.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 550 oldu" denildi.
Ayrıntılar geliyor...
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