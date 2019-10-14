MSB duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 550 oldu!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 550 oldu" denildi.

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