Sivil toplum kuruluşlarından Barış Pınarı Harekatı'na tam destek geldi. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, "Sınırımızda terör gruplarına göz yumulamaz" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıkoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Barış Pınarı Harekatı evrensel hukuka uygundur. Meşru Müdaafa Hakkı çerçevesi ile başlatılmıştır. Dolayısıyla bu harekat meşrudur.

TERÖR GRUPLARINA SESSİZ KALMAMIZ BEKLENEMEZ

Herkes artık şunu çok iyi görmelidir. Masumları katleden ve ülkemiz güvenliğine tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile başlayan tüm bu operasyonlar ile Türkiye terör örgütlerine ve destekçilerine cevabı en güçlü şekilde vermektedir.

BİZİM TARAFIMIZ HUZUR - BARIŞ VE KARDEŞLİK

Aynı zamanda sivillerin korunmasına da azami dikkat gösterilmektedir. Zaten bunu hem Fırat hem de Zeytin Dalı'nda gösterdik. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan yakmaktan olmadık, bizim tarafımız huzur barış ve kardeşliktir.