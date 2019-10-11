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  • 11.10.2019 14:13
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 14:19

'nda şehit olan askerle ilgili kahreden detay

kapsamında Azez'e yakın 'taki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne () ait üsse düzenlenen havan saldırısında 'in (30) şehadet haberi 'in Bozüyük ilçesindeki baba evine ateş düştü. Şehidin öldüğü günün olduğu ortaya çıktı.

Barış Pınarı Harekâtı tüm hızıyla devam ederken, daha önce Fırat Kalkanı Harekâtı ile özgürleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi yakınlarındaki TSK üssüne terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat'tan havanlı saldırı düzenlendi. Havan mermilerinin isabet ettiği üs bölgesindeki 5 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Kilis'teki hastaneye getirildi.

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