Barış Pınarı Harekatı'na susanlara Yusuf Güney'den anlamlı video! Ünlü isimlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek yağıyor...
Barış Pınarı Harekatı'nda çok sayıda köy teröristlerden temizlendi. 9 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat sonrasında başlayan Barış Pınarı Harekatı'na kararlı bir şekilde devam ediliyor.Yüzlerce teröristin etkisiz hale getirildiği Barış Pınarı Harekatı'na ünlü isimlerden destek mesajları yağıyor. Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla TSK'nın yanında olduklarını dile getiren ünlü isimler duyarlılıkları ile Türk halkının da takdirini topladılar. Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, Erzincan'da polislerle birlikte komando marşını söyleyip, sosyal medyada hesabından paylaşımda bulundu. İşte vatan, millet ve bayrak söz konusu olduğunda susan sözde sanatçılara Yusuf Güney'den tokat gibi video!
Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekâtı'nda çok sayıda köy teröristlerden temizlendi. 9 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat sonrasında başlayan Barış Pınarı Harekatı'na kararlı bir şekilde devam ediliyor. Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan büyük operasyonla güvenli bölge sağlanması ve buranın terörist unsurlardan temizlenmesi hedefleniyor. Yüzlerce teröristin etkisiz hale getirildiği Barış Pınarı Harekâtı'na ünlü isimlerden destek mesajları yağıyor. Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla TSK'nın yanında olduklarını dile getiren ünlü isimler duyarlılıkları ile Türk halkının da takdirini topladılar. Yusuf Güney'in sosyal medyadan paylaştığı Komando Marşı paylaşımına rekor beğeni geldi. Ünlü şarkıcı Sıla sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla Barış Pınarı Harekatı sebebiyle konserlerini iptal ettiğini duyurdu. İşte ünlü isimlerin Barış Pınarı Harekatı'na destek veren paylaşımları...
YUSUF GÜNEY
Yusuf Güney sosyal medyadan yaptığı paylaşıma "Düşman kapıya dayanmış kanlı işgalci planlarını masaya yatırmış sıra Türkiye'de diye haçlı çanlarını çalıyor Kahraman TÜRK Askeri vatanı namusunu bayrağını korumak için yedi düvelle savaşa giriyor ve Bizim bazı sözde popüler aydınlarımızdan çıt çıkmıyor çoğu suspus olmuş ne gerek vardı şimdi ne güzel hayatımızı yaşıyoruz gerginlik yaratmaya diyor, bari şu zaman da duyarlı olun be çokmu şey istiyoruz" notunu düştü.
YUSUF GÜNEY'DEN BARIŞ PINARI HAREKATI VİDEOSU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!