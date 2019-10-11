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  • Son Güncelleme: 11.10.2019 18:34

Son dakika: 'nda 'ndan 2 savaşçı şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin () başlattığı 'nda Fırat Nehrinin doğusunda teröristlerle mücadele eden 'ndan () 2 savaşçı şehit oldu.

Suriye Milli Ordusu'ndan 2 savaşçı şehit oldu

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