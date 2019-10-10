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  • Son Güncelleme: 11.10.2019 07:44

'li bebek katillerini bu sözlerle savundu

Terör örgütü , Fırat'ın doğusundan düzenlediği saldırılarda 9 aylık bir bebeği katletti. Meclis'te konuşan 'li Beştaş, "'de bir cam bile YPG tarafından kırılmadı" dedi.

Bebek katillerini bu sözlerle savundu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'nı başlatmasının ardından Fırat'ın doğusundan 'deki sivil yaşam alanlarına yönelik saldırılar başladı.

Terör örgütü tarafından düzenlenen kalleş saldırılar sonucunda 'nın Akçakale ilçesinde 9 aylık bir bebek hayata gözlerini yumdu.

Bebek katillerini savunan ise yine terör örgütü 'nın siyasi kanadı oldu.

HDP'Lİ VEKİLİN YALANLARI
Meclis'te konuşan HDP Adana Milletvekili , "Türkiye'ye bir saldırı yok. Türkiye'nin bir tek camı, YPG tarafından kırılmadı. Ortada meşru bir savunma yok kendimizi kandırmayalım." ifadelerini kullandı.

HDP'li vekilin Meclis'te söylediği bu yalanlar tepkilere neden oldu.

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