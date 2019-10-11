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  • Son Güncelleme: 12.10.2019 00:02

Barış Pınarı Harekatı'nda 3. gün! İşte öldürülen terörist sayısı

, "Bugün sabah saat 07.00’den itibaren ndaki 25 hudut karakolumuza terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından yapılan taciz ateşlerine, kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilmiş, toplam 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesini kullandı. Barış Pınarı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 399 oldu.

Fırat'ın doğusundaki 25 hudut karakoluna terör örgütünce açılan taciz ateşlerine karşılık verildiği, 16 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

, "Bugün sabah saat 07.00'den itibaren Fırat'ın doğusundaki 25 hudut karakolumuza terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından yapılan taciz ateşlerine, kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilmiş, toplam 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesini kullandı.

İŞTE ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI
MSB tarafından yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 399 oldu." denildi.

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