Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 11.10.2019 22:00
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 22:00

'de Türk camilerinde için dua

’de bağlı camilerde, 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan 'nın başarısı için dua edildi.

ABD'de Türk camilerinde Mehmetçik için dua

'nin başkenti Washington'daki Amerika Diyanet Merkezi camisinde cuma namazı kılan binlerce Türk ve yabancı Müslüman, Türk ordusunun 'deki terör örgütüne karşı başlattığı operasyonun başarısı ve Mehmetçiğin zaferi için dua etti.

Türklerin en yoğun yaşadığı bölgelerden ve 'deki Türk camilerinde de kılınan cuma namazında edilen dualar semaya yükseldi.

New Jersey Paterson'daki Ulu Camisi'nde kılınan cuma namazına katılan 'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş, birlik ve bütünlük çağrısında bulunarak, "( ile ilgili) ABD kamuoyundaki iftira ve yalanlara karşı birlikte durmamız lazım. Sosyal medyada, siyasetçiler nezdinde ve her yerde gerçekleri anlatalım." diye konuştu.

Yine ABD'de bağlı camilerde bugün kılınan sabah namazının ardından Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih Süresi okunarak dualar edilmişti.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriABD'de Türk camilerinde Mehmetçik için dua
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri