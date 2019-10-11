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  • 11.10.2019 22:50
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 22:50

'ndan "" açıklaması

Steven Mnuchin, ABD Başkanı 'ın bakanlığa 'ye yönelik yaptırım getirme yetkisi tanıyan bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını ancak yaptırımların şu anda uygulanmayacağını duyurdu.

ABD Hazine Bakanı'ndan Türkiye açıklaması

Mnuchin, 'da yaptığı açıklamada, Başkanı Trump'ın Hazine Bakanlığına 'ye yönelik "birincil ve ikincil yaptırımlar getirmesi" için yetki veren bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını belirtti.

Trump'ın 'deki Barış Pınarı Harekatından "endişe duyduğunu" belirten Mnuchin, "Başkan, Türkiye'nin tek bir savaşçısının bile kaçmasına izin vermemesinin zorunlu olduğunu açıkça söylemek istiyor." ifadesini kullandı.

"Yaptırımları şu anda yürürlüğe koymayacağımızı söylemek isterim." ifadesini kullanan Mnuchin, ABD ve ile yaptırımlar konusunda danışma halinde olacaklarını vurguladı.

Mnuchin, "(Türkiye'nin) Finansal kurumlarını, dikkatli olmaları ve kendilerine yaptırım gelebileceğini konusunda uyarıyoruz. Bir kez daha söylüyorum şu anda bir yaptırım yok. Ancak bu bize verilen en geniş başkanlık yetkileri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yaptırımların "güçlü" olacağını belirten Mnuchin, "Umarım bu yaptırımları kullanmak zorunda kalmayız, ama gerekirse Türkiye'nin ekonomisini kapatırız." ifadesini kullandı.

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