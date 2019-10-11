Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 11.10.2019 23:10
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 23:19

'na bir destek de Süryani Kadim Vakfı'ndan geldi

Süryani Kadim Vakfı, "Ülkemizin başlattığı 'nı destekliyor, bölgenin barış ve huzura kavuşmasını sağlamasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Türkiye'ye bir destek de Süryani Kadim Vakfı'ndan

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen kapsamında 14 köy terör örgütü /'den temizlendi. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Süryani Kadim Vakfı'ndan geldi.

Süryani Kadim Vakfı, "Ülkemizin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor, bölgenin barış ve huzura kavuşmasını sağlamasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBarış Pınarı Harekatı'na bir destek de Süryani Kadim Vakfı'ndan geldi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri