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  • 11.10.2019 23:07
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 23:12

Öğretmenler Mehmetçiğin Yanında hashtag'ine destek mesajları yağdı

Öğretmenlerin, 'nın başlattığı 'na destek vermek için yaptığı "#ÖğretmenlerMehmetçiğinYanında" etiketli paylaşımlar Twitter'da gündeminin ilk sırasına yükseldi.

Mehmetçiğe tam destek! On binlerce Tweet atıldı

'na destek vermek için Twitter üzerinden başlatılan "#ÖğretmenlerMehmetçiğinYanında" etiketli paylaşımlar büyük ilgi görüyor.
Öğretmenlerin, Mehmetçik'in yanında olduğunu göstermek için başlattığı paylaşımlar kısa sürede Twitter'da gündeminin ilk sırasına yerleşti. Paylaşımların başlamasının ardından aynı etiketle on binlerce Tweet atıldı.

Paylaşımlara, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yöneticileri, il ve ilçelerin milli eğitim müdürleri, eğitim sendikalarının temsilcileri ile öğretmen adaylarından da destek geldi.



"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ HER FERDİNİN DUALARI SİZİNLE"
Selçuk, "#ÖğretmenlerMehmetçiğinYanında" etiketiyle yaptığı paylaşımında, "Barış Pınarı Harekatı için sınırda olan Türk ordusunun kahraman evlatları Milli Eğitim Bakanlığı'nın her ferdinin duaları sizinle" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu da, "Vatan hastalığını yüreğinde hisseden, vatanını, milletini korumak için sınırda olan bütün Mehmetçikler'i Rabbim muzaffer kılsın. Bu necip milletin kıyamete kadar tedavisi mümkün olmayan tek bir hastalığı vardır: Vatan hastalığı" paylaşımında bulundu.

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