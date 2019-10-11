Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan ve Suriye Milli Ordusu unsurlarınca desteklenen Barış Pınarı Harekatı sürüyor. Barış Pınarı Harekatı kapsamında 3 askerimiz şehit oldu. Barış Pınarı'nın ilk asker şehidi Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu için başsağlığı mesajı yayımladı. Ayrıca Tel Abyad'da 4 SMO askeri şehit oldu. Peki Barış Pınarı Harekatı şehit olan askerler isimleri ve rütbeleri nedir? İşte Barış Pınarı Harekatı şehit sayısı ve tüm detaylar

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