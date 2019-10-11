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  • Son Güncelleme: 11.10.2019 18:00

şehit sayısı! şehit olan askerler isimleri memleketleri rütbeleri nedir?

şehit olan askerler isimleri ve rütbeleri nedir? Barış Pınarı Harekatı kapsamında, terör örgütü YPK/'nın, Tel Abyad ilçesindeki pususunda, Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) 4 savaşçı şehit oldu. Askerlerin şehit olduğu Dedat köyü ise çetin ların ardından teröristlerden kurtarılan 11. köy olarak kayıtlara geçti. Teröristlerin SMO askeri kıyafetleri giyerek pusu kurduğu kaydedildi. Barış Pınarı Harekatı'nda /PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu şehit oldu. Çatışmada 3 asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, harekat bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı ifade edildi.

Barış Pınarı Harekatı şehit olan asker isimleri ve rütbeleri

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan ve Suriye Milli Ordusu unsurlarınca desteklenen Barış Pınarı Harekatı sürüyor. Barış Pınarı Harekatı kapsamında 3 askerimiz şehit oldu. Barış Pınarı'nın ilk asker şehidi Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu için başsağlığı mesajı yayımladı. Ayrıca Tel Abyad'da 4 SMO askeri şehit oldu. Peki Barış Pınarı Harekatı şehit olan askerler isimleri ve rütbeleri nedir? İşte Barış Pınarı Harekatı şehit sayısı ve tüm detaylar

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Sevde Sevde

Yeter artık hayatımız bitti çıksın artık su ceza indirimi

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cevapla 11.10.2019 13:12
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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