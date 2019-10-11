Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehrinin doğusundaki Tel Abyad ilçesinin Halave köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Rasulayn ilçesinin batısındaki Tel Halef köyü, YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

TEL HALEF KÖYÜ TERÖRİSTLERDEN KURTARILDI

Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ilçesinin batı kırsalındaki Tel Halef köyü, harekat kapsamında teröristlerden kurtarıldı.

Tel Abyad'daki El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Hamidiye, Berzan, Cüdeyde ve Gısas ile Rasulayn'daki Kişto ve Aşağı Kişto köyü, dün, YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmişti.

Böylece harekatın üçüncü gününde YPG/PKK işgalinden kurtarılan köy sayısı 12 oldu.

SMO, köylerde güvenlik tedbirleri alıyor ve arama tarama faaliyeti yürütüyor.

Terörden arındırılan köylerin isimlerinin, El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Hamidiye, Berzan, Cüdeyde ve Gısas ile Rasulayn'daki Kişto ve Aşağı Kişto, Tel Halef ve Asfar olduğu belirtildi.