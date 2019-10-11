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  • 11.10.2019 19:36
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 19:45

Türk milleti tek yürek! Büşra öğretmenden 'na katılmak için dilekçe

kapsamında 'nin 'de Fırat'ın doğusunda oluşturmak için başlattığı operasyona devam ederken, operasyona katılmak isteyenler gönüllü askerlik başvurusu yapıyor. ; "Ben de vatanım için bu şekilde fedakarlık gösterebileceğimi düşündüm" diyerek gönüllü askerlik dilekçesi verdi.

Büşra öğretmenden Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için dilekçe

kapsamında 'nin 'de Fırat'ın doğusunda oluşturmak için başlattığı operasyona devam ederken, operasyona katılmak isteyenler gönüllü askerlik başvurusu yapıyor.

'ta genç kadın Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

HAREKATA KATILMAK İÇİN DİLEKÇE VERDİ
Tokat'ta Tarih Öğretmenliği mezunu askerlik şubesine giderek dilekçe verdi. Askerlik şubesi çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Banacan, Cumhuriyeti vatandaşı olarak gönüllü olarak başvuru yaptığını ifade ederek, "Beyanım belki alınmayacağım ama sonuçta ben vatanperver bir insanım. Ziya Gökalp'ın dediği gibi "Vatan ne Türkiyedir Türklere, ne Türkistan Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan" yani demek istiyor ki gidebildiğiniz her yer eğer orada kanayan bir yara varsa, Türkler için önem arz ediyorsa sizindir. Mehmetçiğimizin her zaman arkasındayız. Ben tarihçiyim, sürekli bu bilgilerle yoğruldum. Ondan dolayı vicdanen kendimi rahatsız hissediyorum.

"ELİMDEN NE GELİYORSA TÜRKİYE İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM"
Yatağa başımı koyduğumda Mehmetçikleri düşünüyorum. Bende vatanım için bu şekilde fedakarlık gösterebileceğimi düşündüm. Çok seviyorum Türkiye'yi, elimden ne geliyorsa Mehmetçik için Türkiye için her şeyi yaparım" diye konuştu.

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