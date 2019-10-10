Uyuşturucu madde kullanmaktan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan ve bu cezası 5 yıl süreyle ertelenen sözde rapçi Ezhel, Suriye'deki operasyona ilişkin yaptığı bir paylaşımla tepki çekti.

Geçtiğimiz Mayıs ayında şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle 1 aya yakın cezaevinde kalan Ezhel, Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan isimlerden biri oldu. Ezhel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da bunu kanıtladı.

HAREKATIN BAŞLADIĞI SAATLERDE SKANDAL PAYLAŞIM

Ezhel, Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı saatlerde, geçtiğimiz ay çıkardığı 'AYA' adlı parçasından 'Gel savaşma, sevişelim tüm gün canla başla' sözlerini Instagram'ın hikaye kısmından paylaştı. Operasyona gönderme olarak yorumlanan skandal paylaşım, kısa süre içerisinde onlarca tepki çeken yorum aldı.

"YAPTIĞI YİNE UNUTULUR!"

Ezhel'in savaşa hayır demesine tepki gösteren Twitter kullanıcıları, tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Bu içeri girdiğinde herkes free ezhel diye tag açmıştı. Bizim milletimiz balık hafızalı yine unutur bunun yaptığı saçma sapan tıngırtıyı dinler"

"TEKRAR İSPATLAMIŞ!"

"Ezhel tam bir sürüngensin seni sevmemenin haklı gururunu yaşıyorum bugün"

"Ezhel son paylaşımıyla aklı sevişmekten ve ot çekmekten başka bir yerde olmayan 'kötü arkadaş' diye tabir ettiğimiz bir ergen olduğunu tekrar ispatlamış.."

Sur'da çekilen klibe yorum yapmış: Twitter'da bir başka kullanıcı ise Ezhel'in Sur'da yapılan asker klibi için yaptığı yorumu paylaşarak, "Dinlemeyin arkadaşlar bu adamı" yorumunda bulundu.