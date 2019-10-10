Cem Yılmaz ve Tarkan söz konusu vatan ve millet olunca yine sus pus oldu!

Türkiye, güvenli bölge çalışmalarına devam ederken; Suriye sınırındaki hareketlilik bazı kesimleri rahatsız etti. Türkiye'nin terörle mücadelesini bir ülkeye savaş ilan etmekle bir tutan bazı kesim sanatçılar savaşa hayır çığırtkanlığı yaparken bazıları da Barış Pınar Harekatı'na karşı kararlı sessizliğini koruyor. Sözde ağaç için Türkiye'yi birbirine katanlar, belediye başkanları için ortalığı ayağa kaldıranlar, Mehmetçik için, vatan için, bayrak için, namus için, millet için ise tek bir kelime etmediler. Cem Yılmaz, Tarkan ve Gökhan Özoğuz'un Barış Pınarı Harekatı için tek bir tweet atmaması dikkat çekti.