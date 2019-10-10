Cem Yılmaz ve Tarkan söz konusu vatan ve millet olunca yine sus pus oldu!
Cem Yılmaz ve Tarkan, Barış Pınar Harekatı'na karşı sessiz kaldı. Başkan Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun başladığını duyurmasının ardından Oktay Kaynarca, Alişan gibi birçok ünlü isim sosyal medya hesabından Türk askerlerine destek mesajı yayınlarken, sözde sanatçı tayfasından olan Cem Yılmaz, Tarkan ve Gökhan Özoğuz'un Barış Pınarı Harekatı için tek bir tweet atmaması dikkat çekti.
Türkiye, güvenli bölge çalışmalarına devam ederken; Suriye sınırındaki hareketlilik bazı kesimleri rahatsız etti. Türkiye'nin terörle mücadelesini bir ülkeye savaş ilan etmekle bir tutan bazı kesim sanatçılar savaşa hayır çığırtkanlığı yaparken bazıları da Barış Pınar Harekatı'na karşı kararlı sessizliğini koruyor. Sözde ağaç için Türkiye'yi birbirine katanlar, belediye başkanları için ortalığı ayağa kaldıranlar, Mehmetçik için, vatan için, bayrak için, namus için, millet için ise tek bir kelime etmediler. Cem Yılmaz, Tarkan ve Gökhan Özoğuz'un Barış Pınarı Harekatı için tek bir tweet atmaması dikkat çekti.
SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştireceği Barış Pınarı Harekatı hakkında sosyal medyada paylaşım yapan Yeşim Salkım'ın 'savaşa hayır' mesajına alkışlanacak cevap. Yeşim Salkım'ın gördüğü tepki sonrası klavye delikanlısı olarak ilan ettiği kişi bölgede bizzat bulunmuş bir astsubay çıktı. Astsubayın Yeşil Salkım'a verdiği fotoğraflı cevap ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
Türkiye, güvenli bölge çalışmalarına devam ederken; Suriye sınırındaki hareketlilik bazı kesimleri rahatsız etti.
Onlardan biri de ünlü şarkıcı Yeşim Salkım oldu.
"EVİNDE RAHAT UYURKEN, BEN ORADAN GELDİM"
Bunun üzerine sinirlenen Salkım, "Sen gittin herhalde ben teröristlere değil, savaşa hayır dedim." yanıtını verdi. Tepki veren kişiden ise cevap gecikmedi. Aynı takipçi, "Evet gittim, oradaki insanların halini gördüm. Sen evinde rahat uyurken, ben oradan yeni geldim." dedi.