Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 10.10.2019 15:58
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 15:58

şüphelisi 2 kişi 'a kaçarken yakalandı

'nin Meriç ilçesinde, () zanlısı 2 kişi, yasa dışı yollardan 'a kaçmak isterken yakalandı.Gözaltına alınan zanlıların, haklarında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

'nin Meriç ilçesinde, () zanlısı 2 kişi, yasa dışı yollardan 'a kaçmak isterken yakalandı.

Hudut askerleri, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat desteğiyle askeri yasak bölgede 2 kişiyi tespit etti.

Gözaltına alınan zanlıların, haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelisi A.İ. ve M.E. olduğu belirlendi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriFETÖ şüphelisi 2 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri