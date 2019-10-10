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  • Son Güncelleme: 10.10.2019 16:26

'nda bomba alarmı!

İstanbul 'nda bir gecekondunun çatısına atılan dan el yapımı çıktı. Olay yerine gelen polis, güvenlik önlemi aldıktan sonra bomba imha ekiplerine durumu bildirdi. Bomba uzmanının etkisiz hale getirdiği patlayıcı incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Beyoğlu'nda bomba alarmı!

Örnektepe Mahallesi Mimarsinan Caddesi'nde bulunan gecekondunun çatısındaki sırt sını gören ev sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, güvenlik önlemi aldıktan sonra bomba imha ekiplerine durumu bildirdi.

ÇANTA İNCELENDİ VE PATLAYICI ÇIKTI!
Bomba uzmanı ekip, gecekondunun bahçesine alınan çantada inceleme yaptı. Yapılan incelemede çantada el yapımı olduğu belirlendi. Çantadan ayrıca maske, eldiven ve elbise çıktı. Bomba uzmanının etkisiz hale getirdiği patlayıcı incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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