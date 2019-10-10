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  • 10.10.2019 21:14
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 21:20

'li Kaftancıoğlu'ndan şaşırtmayan 'Barış Pınarı' mesajı!

İstanbul İl Başkanı , Türkiye'nin 'nin kuzeyinde yuvalanan teröristleri temizlemek amacıyla başlattığı 'na karşı çıktı. 'nun Mehmetçik'e destek açıklamasının ardından Kaftancıoğlu daha fazla dayanamayıp, "Savaşa hayır" mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaftancıoğlu, teröristlerin sivilleri hedef alan saldırılarını görmezden gelerek "Savaşa hayır" paylaşımında bulundu.

Kaftancıoğlu yine şaşırtmadı!

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı'na başta ABD, İsrail, Mısır, S. Arabistan ve AB karşı çıkarken ülkemizde parti olarak karşı çıkan bir tek oldu. HDP'nin ardından İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıktı.

'nun Mehmetçik'e destek açıklamasının ardından Kaftancıoğlu daha fazla dayanamayıp, "Savaşa hayır" mesajı yayınladı.

"SAVAŞIN KAZANANI OLMAZ"
Kaftancıoğlu, "Suriye iç savaşı, bölgesel ve küresel güçlerin vekalet savaşına dönüşerek çok büyük acılara sebep olmuştur. Kalıcı çözümün yolu, Suriye'nin bir devlet olarak varlığını sürdürmesini mümkün kılabilecek anayasal modelleri tartışmak, diyalog kanallarını kurmak ve buna sahip çıkmakla mümkündür.

Yüzlerce yıldır aynı topraklarda yaşayan birbirine akraba halklar, emperyalist oyunlarla nüfus mühendisliğine ve zorunlu iskan politikalarına maruz bırakılmamalıdır.

Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz." ifadelerini kullandı.

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