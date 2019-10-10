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  • Son Güncelleme: 10.10.2019 22:17

Macron'un seviciliği! Küstah çağrıyla yine haddini aştı

Fransa Cumhurbaşkanı , ’ye "harekatı durdurun" çağrısında bulundu. Her seferinde 'ye desteğini belirten Macron, "Türkiye'nin tek taraflı saldırısını şiddetle kınıyor ve buna bir an önce son verme çağrısında bulunuyorum. Bu harekat bölgedeki terörünü yeniden canlandıracak, Türkiye bunun sorumluluğunu üstlenmeli." şeklinde küstah bir açıklamada bulundu.

Macron'un YPG seviciliği! Küstah çağrı

Fransa'nın şehrinde gazetecilere konuşan Macron, 'nin 'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Operasyonu'na yönelik açıklamalarda bulundu.

"BUNA DERHAL SON VERİN"
Harekatın, teröristlerini harekete geçireceğini savunan Macron, Türkiye'nin acil olarak 'nı durdurup bölgeden çekilmesi gerektiğini söyledi.

HER FIRSATTA YPG'YE DESTEĞİNİ BELİRTTİ
Macron, "Türkiye'nin tek taraflı saldırısını şiddetle kınıyor ve buna bir an önce son verme çağrısında bulunuyorum. Bu harekat bölgedeki DEAŞ terörünü yeniden canlandıracak, Türkiye bunun sorumluluğunu üstlenmeli." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin bölgedeki etkinliğinden endişe duyan dün de sözcüsüyle bir görüşme gerçekleştirerek terör örgütüne desteğini belirtmişti.

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