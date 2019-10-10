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  • 10.10.2019 20:50
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 20:50

’yı vurdukça ses ’cülerden çıkıyor! Firari FETÖ militanı PKK’nın sözcülüğüne soyundu…

’nin, Fırat’ın doğusuna yönelik başlattığı ile ve ’ın yuvalandığı terör koridorunu paramparça etmek için attığı adım ’cüleri çıldırttı. Firari FETÖ’cü ’un sosyal medyadan başlattığı algı operasyonuna PKK’nın sözcülüğüne soyunan bir diğer firari militan da ortak oldu.

, Başkan Erdoğan'ın emri ile Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı ile ve 'ın yuvalandığı terör koridorunu paramparça etmek için büyük bir adım attı.

Türkiye'nin PKK ve DEAŞ'lı teröristleri yağdırdığı bombalar 'cüleri rahatsız etti.

Firari FETÖ'cü 'un başlattığı algı oyunlarına bir diğer FETÖ militanı 'da yayınladığı video ile ortak oldu.
FETÖ firarisi Tarık Toros, Türkiye'nin 'nin kuzeyine gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatına ilişkin skandal açıklamalarda bulunmuş. Terör örgütü 'ye destek veren ve Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyonla ilgili algı operasyonu yapan FETÖ'cü Toros, "Barış Pınarı diyorsunuz, pınar mı bataklık mı göreceğiz." Sözleriyle Türkiye'nin gücünü küçümsemeye kalkmıştı.

FİRARİ FETÖ'CÜ EMRE USLU'DAN PKK PROPAGANDASI
Toros'un ardından FETÖ'cü Emre Uslu'da PKK'ya vurulan darbeden rahatsız oldu. Adeta PKK'nın sözcülüğüne soyulan firari militan bebek katili PKK'nın terör örgütü olmadığını iddia ederek "PKK uluslararası bir aktördür" zırvasında bulundu. PKK'nın Suriye'de devlet kurduğunu söyleyen firari militan "Amerikalılar ile savaşıp PKK'nın kurduğu devleti mi yıkacaksınız" söyleriyle PKK'nın propagandasını yaptı.

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