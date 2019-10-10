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  • 10.10.2019 18:07
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 18:07

Eski lardan Başkan Erdoğan'a '' telefonu

Eski lar Yıldırım, Çiller, Yılmaz ve Akbulut, Başkan Erdoğan'ı arayarak 'nın başarıyla sonuçlanması temennisinde bulundu.

Başkan Erdoğan'a 'Barış Pınarı Harekatı' telefonu
Fırat'ın doğusunda başlatılan Barışı Pınarı Harekatı sürüyor.

Başkan 'a eski lardan "Barış Pınarı Harekatı" için destek telefonu geldi.

Eski Başbakanlar , , ve 'un Başkan Erdoğan'ı arayarak, 'nın başarıyla sonuçlanması temennisinde bulunduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade ettikleri öğrenildi..

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