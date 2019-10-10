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  • 10.10.2019 14:09
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 14:09

Barış Pınarı harekatı terör sevici ülkeleri gün yüzüne çıkardı! 'dan küstah 'ye yardım açıklaması!

'nin hain terör örgütü 'ye yönelik düzenlediği harekata tepki gösteren isimler hiç şaşırtmadı. Bu isimlerden biri de Yeni Demokrasi milletvekili Angelos Syrigos oldu. Syrigos, 'nın YPG'ye olası bir yardım yapması durumunda Atina'nın da aynısını yapacağını söyledi.

Barış Pınarı harekatı terör sevici ülkeleri gün yüzüne çıkardı!

Türk Silahlı Kuvvetleri () dün yerel saatle 16.00'da, Fırat'ın doğusundaki terör örgütleri / ve 'a yönelik geniş kapsamlı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. harekatla, sınırımızın terörden arındırılması ve oluşturulacak güvenli bölgeye li lerin yerleştirilmesini hedefliyor.

Konuya ilişkin devlet yayın organı ERT1'e açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin harekatını 'işgal' olarak tanımlarken, Türkiye'nin büyük bir hata yaptığını söyledi.

Türkiye'nin Şartı, BM Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkını kullandığını gözardı eden Dendias, Türkiye'nin girişiminin yasadışı olduğunu belirtti.

ÇİPRAS'TAN KÜSTAH AÇIKLAMA!
Sosyal medya hesabından hareketa ilişkin açıklama yapan SYRIZA lideri da, Twitter'da yaptığı açıklamada, harekata karşı çıkarken operasyonun göç dalgasını artıracağını ileri sürdü.

Ancak Fırat Kalkanı Ve Zeytin Dalı harekatlarından sonra ülkesine dönen 300 bin Suriye'li, Çipras'ın bu iddiasının tamamen provokatif olduğunu gözler önüne seriyor.

Çipras'ın mülteci açıklaması akıllara, başbakanlığı döneminde mültecilere yönelik insan hak ve onurunu ayaklar altına alan uygulamaları getirdi.

HAREKAT ÖNCESİ 'YPG'YE DESTEK VERELİM' ÇIKIŞI!
Yunanistan Yeni Demokrasi milletvekili Angelos Syrigos, 'nın YPG/PKK ile operasyona dahil olarak Türkiye'nin karşısına çıkması durumunda, Atina'nın da aynısını yapacağını savundu.

Harekatı Uluslararası hukuka tamamen aykırı bir gelişme, bir işgal" olarak niteleyen Syrigos, Türkiye'nin operasyon ihtimaline (yayın sabah saatlerinde olduğu için operasyon henüz başlamamıştı) en çok karşı olan ülkelerden birinin Fransa olduğunun altını çizdi.

Çipras aynı zamanda Yunan hükümetini de harekata karşı çıkmamakla suçladı.

Öte yandan Yunan medyası kullandığı dille Türkiye'nin terörle mücadelesine kin kustu.

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