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  • Son Güncelleme: 07.10.2019 18:36

Son dakika: 'dan 'ye skandal çağrı! Terör örgütü /'ya destek çıkıp...

Son dakika haberine göre, , 'nin operasyon hazırlığı öncesinde skandal bir çağrıda bulundu. Terör örgütü /'nın 'a karşı kurulan koalisyonun bir parçası olarak gören Fransa, Türkiye'ye terör örgütü DEAŞ karşıtı Koalisyon'un çıkarlarına karşı olabilecek faaliyetlerden kaçınması çağrısında bulundu.

Fransa'dan Türkiye'ye skandal çağrı! YPG/PKK'ya destek çıkıp...

Dışişleri Bakanlığı, 'ye karşıtı Koalisyon'un çıkarlarına ters düşecek herhangi bir faaliyette bulunmaması çağrısı yaptı.

Terör örgütü /'yı, terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyonun bir parçası olarak gösteren Fransa, Türkiye'ye terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyonun çıkarlarına karşı olabilecek faaliyetlerden kaçınması çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada 'nin kuzeydoğusunda esir olarak tutulan ve aralarında yabancıların da bulunduğu terör örgütü DEAŞ üyelerinin suçlarını işlediği ülkede yargılanması gerektiği ifadesi yer aldı.

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