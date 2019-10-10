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  • Son Güncelleme: 10.10.2019 14:34

17 'liye harekat sı!

'de, sosyal medyadanTürkiye'nin başlattığı '' aleyhinde paylaşım yaptığı ve terör örgütüne yardım ettiği belirlenen 17 üyesi na alındı.

17 HDP'liye harekat gözaltısı!
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'de 'Barış PınarıHarekatı' aleyhinde sosyal medyadan paylaşım yapan ve terör örgütüne yardım eden kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, aralarında Derik ile Kızıltepe belediyelerinin 'li meclis üyelerinin de bulunduğu 17 parti üyesi na alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...

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