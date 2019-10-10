17 HDP'liye harekat gözaltısı!

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mardin'de 'Barış PınarıHarekatı' aleyhinde sosyal medyadan paylaşım yapan ve terör örgütüne yardım eden kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Derik ve Kızıltepe ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, aralarında Derik ile Kızıltepe belediyelerinin HDP'li meclis üyelerinin de bulunduğu 17 parti üyesi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
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