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  • 10.10.2019 14:38
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 14:38

'liler silahlarını bırakarak kaçtı!

’nin Fırat’ın doğusunda başlattığı kapsamında 'ın batısında terörden arındırılan köylerden kaçan teröristlerin bıraktığı silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

YPG'liler silahlarını bırakarak kaçtı!

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan kapsamında 'ın batısında terörden arındırılan El Yabse ve Tel Fander köylerinde arama tarama çalışmaları sürüyor.

Aramalarda, /'lı teröristlerin köyden kaçtıktan sonra geride bıraktığı hafif ve ağır makineli tüfekler ile mühimmat ele geçirildi.

Suriye Milli Ordusu mensupları, köylerde güvenlik tedbirlerini ve tarama çalışmalarını sürdürüyor.

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