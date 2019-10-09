Terör destekçilerinin kirli oyunu deşifre oldu! Yalan fotoğraflarla algı oyunu…

Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı ile güney sınırlarımızda kurulması planlanan terör koridoruna hançer saplayan Türkiye Başkan Erdoğan'ın verdiği emir ile Barış Pınarı Harekatı'nı başlatarak terör koridoruna ölümcül darbeyi vurmak için harekete geçti.. Terör örgütlerine bomba yağdıran Mehmetçik terör yandaşlarını da tedirgin etti.

TERÖR YANDAŞLARI YALANA SARILDI

Terör örgütü yandaşları sosyal medya üzerinden algı oyunu ve dezenformasyona başladı. Esed rejiminin geçtiğimiz yıllarda yaptığı saldırıların fotoğraflarını paylaşarak "Türk ordusu çocukları vuruyor" yalanına sarılan alçakların tezgahı ortaya çıkan fotoğraflarla deşifre oldu.

Terör örgütü yanlılarının sosyal medya üzerinden attığı tweetler ve belirli etiketler oluşturarak yaydıkları yalan haberlerle destekçi toplamaya çalıştığı da görüldü.

İşte terör yandaşlarının yaptıkları o kirli paylaşımlar ve fotoğrafların deşifresi



YALAN - "Türkiye çocukları vuruyor"



GERÇEK - 2014 Mayıs ayında yer alan haber... Esed rejiminin Halep'i vurduğu görüntülerden...



YALAN - "Türk ordusunun saldırısı sonucu çocuklar yaralandı"



GERÇEK- Rejim güçlerinin Haziran ayında İdlib'e düzenlediği saldırı