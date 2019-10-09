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  • 09.10.2019 20:18
  • Son Güncelleme: 09.10.2019 20:24

Terör yandaşları dan algı oyununa başladı!

 Başkan Erdoğan verdiği emir ile 'nı başlatarak terör koridoruna ölümcül darbeyi vurmak için harekete geçmesiyle terör örgütüne yakın hesapların da manipülasyon ve dezenformasyon girişimi başladı.

Terör yandaşlarından iğrenç tezgah!

Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı ile güney sınırlarımızda kurulması planlanan terör koridoruna hançer saplayan Başkan Erdoğan verdiği emir ile 'nı başlatarak terör koridoruna ölümcül darbeyi vurmak için harekete geçti.

TERÖR YANLILARI ALGIYA BAŞLADI
da, "Türkiye'nin önceden yaptığı bu. Yeniden yapmayacağını mı düşünüyorsunuz?" şeklinde yer alan paylaşımın 90'lı yıllardaki Hocalı Katliamı'na ait bir fotoğraf olduğu ortaya çıktı.

Terör örgütü yanlılarının sosyal medya üzerinden belirli etiketler oluşturarak destekçi toplamaya çalıştığı da görüldü.

FIRAT KALKANI VE ZEYTİN DALI HAREKATLARI'NDA DA AYNISINI YAPMIŞLARDI
Örgüt destekçilerinin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sırasında dünya genelinden savaş ve katliam fotoğraflarını sosyal medyada manipülasyon ile dezenformasyon amacıyla kullandıkları ortaya çıkmıştı.

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