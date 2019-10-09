Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı ile güney sınırlarımızda kurulması planlanan terör koridoruna hançer saplayan Türkiye Başkan Erdoğan verdiği emir ile Barış Pınarı Harekatı'nı başlatarak terör koridoruna ölümcül darbeyi vurmak için harekete geçti.

TERÖR YANLILARI ALGIYA BAŞLADI

Sosyal medyada, "Türkiye'nin önceden yaptığı bu. Yeniden yapmayacağını mı düşünüyorsunuz?" şeklinde yer alan paylaşımın 90'lı yıllardaki Hocalı Katliamı'na ait bir fotoğraf olduğu ortaya çıktı.

Terör örgütü yanlılarının sosyal medya üzerinden belirli etiketler oluşturarak destekçi toplamaya çalıştığı da görüldü.

FIRAT KALKANI VE ZEYTİN DALI HAREKATLARI'NDA DA AYNISINI YAPMIŞLARDI

Örgüt destekçilerinin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sırasında dünya genelinden savaş ve katliam fotoğraflarını sosyal medyada manipülasyon ile dezenformasyon amacıyla kullandıkları ortaya çıkmıştı.