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  • Son Güncelleme: 09.10.2019 22:58

/ evlerden saldırıyor! Korkudan kılık değiştirdiler

Terör örgütü /, ’deki sivil yerleşimlere saldırırken yerel halka ait evleri kullanıyor. Teröristlerin bulundukları askeri noktalardan çıkarak sivillerin evlerine yuvalandığı ve sivil giyimlere bürünmeye başladıkları bilgisini paylaşmıştı.

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ile bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, / Türkiye'deki sivil yerleşimlerini hedef alıyor.

Teröristlerin Suriye'nin kuzeyinde işgallerinde tuttukları , Rasulayn ve Malikiye ilçelerinden Türkiye'ye havan saldırıları düzenlerken, çektikleri görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Videoda, Kürtçenin Kamışlı ağzını kullanan teröristlerin sivillere ait bir evin avlusuna yuvalandığı ve buradan Türkiye'ye havan topu atışı yaptığı görülüyor.

Görüntülerde, havan mermisini namluya koyan teröristin sivil kıyafetli olduğu da dikkati çekiyor.

Teröristlerin bulundukları askeri noktalardan çıkarak sivillerin evlerine yuvalandığı ve sivil giyimlere bürünmeye başladıkları bilgisini paylaşmıştı.

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