Mahkum ve mahkum yakınlarını yakından ilgilendiren af yasası ve ceza indirimi hakkında son gelişmeler merakla takip ediliyor. Özellikle mahkum yakınları af yasası ve ceza indirimi hakkındaki son durumu öğrenmek istiyor. Bu kapsamda merakla araştırılan sorular arasında "Af yasası ne zaman çıkacak?" sorusu bulunuyor. Peki, Af yasası ve ceza indirimi kimleri kapsayacak? İşte yasa hakkında son gelişmeler ve detaylar...

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da konuyla ilgili "Birden fazla paketimiz olacak. Ceza İnfaz Kanunu'nda da değişiklik öngören bir çalışmamız söz konusu. Orada çalışmalarımız yürüyor. Bittikçe, orada süreç devam ettikçe onu da sizlerle paylaşacağız." şeklinde açıklamada bulundu.